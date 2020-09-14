Son Dakika! Pendik'te yolcu otobüsü yan yattı: 1'i ağır 9 yaralı Son dakika! Pendik Güzelyalı yan yolda yolcu otobüsü yan yattı. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Pendik Güzelyalı yan yolda sabah saatlerinde bir yolcu otobüsü yan yattı. İlk belirlemelere göre 1'i ağır 9 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve ambulans sevk edildi.

BARİYERLERE ÇARPTI

Alınan bilgiye göre, Çorum-Ankara-İstanbul seferini yapan sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 AC 0805 plakalı yolcu otobüsü, Pendik D-100 kara yolu Kartal istikameti Esenyalı mevkisinde yol ayrımındaki bariyerlere çarparak devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Kaynak: DHA