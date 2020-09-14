Son Dakika! Pendik'te yolcu otobüsü yan yattı: 1'i ağır 9 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika! Pendik'te yolcu otobüsü yan yattı: 1'i ağır 9 yaralı

Son dakika! Pendik Güzelyalı yan yolda yolcu otobüsü yan yattı. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

14.09.2020 06:54 | Son Güncelleme: 14.09.2020 08:42

Pendik Güzelyalı yan yolda sabah saatlerinde bir yolcu otobüsü yan yattı. İlk belirlemelere göre 1'i ağır 9 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve ambulans sevk edildi.

BARİYERLERE ÇARPTI

Alınan bilgiye göre, Çorum-Ankara-İstanbul seferini yapan sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 AC 0805 plakalı yolcu otobüsü, Pendik D-100 kara yolu Kartal istikameti Esenyalı mevkisinde yol ayrımındaki bariyerlere çarparak devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Son Dakika: Pendik'te yolcu otobüsü yan yattı, yaralılar var
Son dakika: Pendik'te yolcu otobüsü yan yattı, yaralılar var
Son dakika: Pendik'te yolcu otobüsü yan yattı, yaralılar var

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika! Pendik'te yolcu otobüsü yan yattı: 1'i ağır 9 yaralı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (12)
DURAN TEKERLEK: metro bekliyordum başka firma çıktı. sabah sabah şaşkınım.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MUSTAFA: çorum kargı turızm ile çogu defa yolculuk yapmışımdır. çorum ankaraya kadar bır sofor sonra dıger sofor degısmelı gıder tek çıkılmaz kesınlıklekı buna kanunlarda musade etmez. Allah yardım etsın kazadır olmus gecmıs olsun. .
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
DÜRBÜNLÜ: şöför adaylarına şöförlük ögretilirken trafik kurallarının yanında,yola çıkarken okunacak dualarda öğretilmelidir.aksitakdirde kötü süprizlerle karşılaşılabilir.
Cevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mesut Barzani Devlet Bahçeli Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Fahriye Evcen Ozan Çolakoğlu Serenay Sarıkaya
Spor Jose Sosa Tamer Tuna Burak Yılmaz Nihat Özdemir Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Çocuk Milli Ankara Antalya
Şu an buradasınız: Son Dakika! Pendik'te yolcu otobüsü yan yattı: 1'i ağır 9 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 08:42:42. #1.15#
title