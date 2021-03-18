Isıtıcı fiyatıyla çıkan anlaşmazlık nedeniyle baba-oğula testereyle saldırdılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Isıtıcı fiyatıyla çıkan anlaşmazlık nedeniyle baba-oğula testereyle saldırdılar

18.03.2021 10:39 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:17

İstanbul Pendik'te ısıtıcı almak için dükkana gelen 3 şahıs, fiyatta anlaşamadığı için iş yeri sahibi baba-oğulla yumruk yumruğa kavgaya tutuştu. Olayın büyümesi üzerine 3 şahsın yanına 4 kişi daha gelerek dükkanda bulunan testere ve bıçaklarla baba-oğula saldırdı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, iş yeri sahipleri yaralandı.

Geçtiğimiz günlerde Pendik'te bulunan bir hurdacı dükkanında meydana gelen olayda, iddiaya göre, ısıtıcı almak için dükkana gelen 3 şahıs fiyat konusunda iş yeri sahibi olan baba ve oğul ile anlaşamayınca tartışma çıktı. Sözlü başlayan tartışma bir anda yumruklu kavgaya dönüştü.

BABA-OĞULA SALDIRDILAR

Müşteri olarak geldikleri iddia edilen şahıslar kavganın büyümesi üzerine olay yerine arkadaşlarını da çağırınca 4 kişi daha baba ve oğulun hurdacı dükkanına geldi. Saldırgan şahıslar, dükkan içerinde bulunan bıçak ve testere ile baba ve oğula saldırdı. Yaşanan olay sonrası iş yeri sahibi olan Veysel U. ile oğlu Akli U. yaralandı. Saldırgan şahıslar ise kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

"ADAM BAYGIN BİR ŞEKİLDE KANLAR İÇİNDEYDİ"

Olayı anlatan Beytullah Güldane, "Ben arkadaşımla birlikte şuradan geçiyorduk. Yoldan bir baktık, kavga var. Adamlar sopalı. Adam baygın bir şekilde yerde kanlar içinde. Baygın bir şekilde vurmaya başladılar sopayla sonra. Ambulansı falan aradım. Acil 112'yi, polis imdadı aradım gelsinler diye. Ondan sonra adamlar bizim üzerimiz üzerimize geleceği için biz de korktuk. Testere ile saldırdılar. Bıçakla saldırdılar. Sopayla saldırdılar. Silah vardı. Adamın belinde iki yaralı var" dedi.

Isıtıcı fiyatıyla çıkan anlaşmazlık nedeniyle baba-oğula testereyle saldırdılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ziya Selçuk Pervin Buldan Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Birol Güven Demet Akalın Türkan Şoray Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Cenk Tosun Metin Oktay Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Isıtıcı fiyatıyla çıkan anlaşmazlık nedeniyle baba-oğula testereyle saldırdılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 11:18:03. #1.15#
title