Pendik'te sokağa inen yaralı şahin tedavi edildi

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Pendik'te sokağa inen yaralı şahin tedavi edildi Pendik'te uçamayarak bir sokağa inen şahin, vatandaşlar tarafından fark edildi.

Pendik'te sokağa inen yaralı şahin tedavi edildi

İSTANBUL - Pendik'te uçamayarak bir sokağa inen şahin, vatandaşlar tarafından fark edildi. Vatandaşın ihbarı üzerine Pendik Belediyesi ekipleri tarafından muhafaza altına alınan şahinin veterinerde tedavisi yapıldı. Tedavisinin ardından Pendik Belediyesi ekipleri şahini Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kartal Şefliğine teslim etti.

Pendik'te geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, uçtuğu sırada yaralanan bir şahin daha fazla uçamayarak Fevzi Çakmak Mahallesi Özlem Sokağa indi. Sokağa inen şahini fark eden vatandaşlar ilk şaşkınlıklarını atlattıktan sonra durumu Pendik Belediyesine bildirdi. Şahinin indiği sokağa gelen Pendik Belediyesi ekipleri, yaralı şahini kutu içerisine koyarak muhafaza altına aldı. Ekipler muhafaza altına alıp besledikleri şahinin veterinerde tedavisini yapılmasını sağladı. Tedavisi sonlanan şahin, Pendik Belediyesi ekiplerince Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kartal Şefliğine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç