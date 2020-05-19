Pendik'te polisler 19.19'da İstiklal Marşı okudu Pendik'te polisler 19.19'da İstiklal Marşı okudu Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Esenyalı Şehit Fehim Çakır Polis Merkezi ekipleri ile Asayiş Büro Amirliği ekipleri saat 19. 19'da Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında İstiklal Marşı okudu.

Pendik'te polisler 19.19'da İstiklal Marşı okudu

İSTANBUL - Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Esenyalı Şehit Fehim Çakır Polis Merkezi ekipleri ile Asayiş Büro Amirliği ekipleri saat 19. 19'da Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında İstiklal Marşı okudu. Polisler saat 19. 19'da polis merkezinin bina önünde selam vererek İstiklal Marşı okudu.

Vatandaşlar korona virüsü tedbirleri kapsamında bayramlarını evde kutluyorlar. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 19.19'da İstiklal Marşı okuma ve saygı duruşuna polis ekipleri de katıldı. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Esenyalı Şehit Fehim Çakır Polis Merkezi ile Asayiş Büro Amirliği ekipleri de 19.19'da saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu. Polis ekiplerine vatandaşlar da balkon ve pencerelerden eşlik etti.

Kaynak: İHA