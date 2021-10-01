Pendik'te polise bıçakla mukavemette bulunan şüpheli, ayağından vurularak yakalandı - Haberler
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Pendik'te polise bıçakla mukavemette bulunan şüpheli, ayağından vurularak yakalandı

AA / Zafer Arslan - Haberler | Güncel

Pendik'te polis ekiplerine bıçakla mukavemette bulunan şüpheli, ayağından vurularak yakalandı.

PENDİK, İSTANBUL (AA) - Pendik'te polis ekiplerine bıçakla mukavemette bulunan şüpheli, ayağından vurularak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Pendik Devlet Hastanesi önünde bir kişiyle henüz belirlenemeyen nedenle tartışan S.Y, olay yerine gelen polisleri görünce kaçmaya başladı.

Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, havaya açılan uyarı ateşine rağmen elindeki bıçakla polise mukavemette bulundu. Polis, tüm ikazlara karşın saldırmayı sürdüren şüpheliyi ayağından vurarak yakaladı.

Sağlık ekiplerince Pendik Devlet Hastanesine kaldırılan S.Y, buradaki müdahalenin ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Pendik'te polise bıçakla mukavemette bulunan şüpheli, ayağından vurularak yakalandı

Pendik'te polise bıçakla mukavemette bulunan şüpheli, ayağından vurularak yakalandı

Pendik'te polise bıçakla mukavemette bulunan şüpheli, ayağından vurularak yakalandı

Pendik'te polise bıçakla mukavemette bulunan şüpheli, ayağından vurularak yakalandı
AA / Zafer Arslan - Son Dakika Haberleri
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