Pendik'te, piyasaya dezenfektan olarak sürülecek 5 ton sahte alkol ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pendik'te, piyasaya dezenfektan olarak sürülecek 5 ton sahte alkol ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Pendik'te, piyasaya dezenfektan olarak sürülecek 5 ton sahte alkol ele geçirildi

Pendik'te piyasaya dezenfektan ve kaçak alkol olarak sürülmek üzere depolanan sahte alkollerin bulunduğu bir depoya baskın düzenlendi.

PENDİK, İSTANBUL (İHA) - Pendik'te piyasaya dezenfektan ve kaçak alkol olarak sürülmek üzere depolanan sahte alkollerin bulunduğu bir depoya baskın düzenlendi. Baskında bir kişi yakalanırken, 3 tonu depoda, 2 tonu depoya yük taşıyan kamyonette olmak üzere toplam 5 ton sahte alkol ele geçirildi.

Pendik'te bulunan bir depoda sahte alkollerin depolandığı bilgisi üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda depoda bulunan 3 ton ve depoya sahte alkol getiren bir kamyonette bulunan 2 ton olmak üzere toplamda 5 ton sahte alkol ele geçirildi. Tuzla'dan yüklediği sahte alkolleri depoya taşıyan kamyonet sürücüsü Ali Köksal Sandıkçı, yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen sahte alkollerin il dışından İstanbul'a getirildiği, kaçak alkol ve dezenfektan olarak piyasaya sürülmek üzere depoda toplandığı, bazı kutuların da kargo ile gönderilmek üzere paketlendiği öğrenildi.

(Halit Arslan - İzzet Aydın/ İHA)

Pendik'te, piyasaya dezenfektan olarak sürülecek 5 ton sahte alkol ele geçirildi

Pendik'te, piyasaya dezenfektan olarak sürülecek 5 ton sahte alkol ele geçirildi

Pendik'te, piyasaya dezenfektan olarak sürülecek 5 ton sahte alkol ele geçirildi

Pendik'te, piyasaya dezenfektan olarak sürülecek 5 ton sahte alkol ele geçirildi

Pendik'te, piyasaya dezenfektan olarak sürülecek 5 ton sahte alkol ele geçirildi

Pendik'te, piyasaya dezenfektan olarak sürülecek 5 ton sahte alkol ele geçirildi

Pendik'te, piyasaya dezenfektan olarak sürülecek 5 ton sahte alkol ele geçirildi

Pendik'te, piyasaya dezenfektan olarak sürülecek 5 ton sahte alkol ele geçirildi

Pendik'te, piyasaya dezenfektan olarak sürülecek 5 ton sahte alkol ele geçirildi

Pendik'te, piyasaya dezenfektan olarak sürülecek 5 ton sahte alkol ele geçirildi

Pendik'te, piyasaya dezenfektan olarak sürülecek 5 ton sahte alkol ele geçirildi

Görüntü İstanbul Beylikdüzü'nden! Kuvvetli fırtına binayı paramparça etti

Görüntü İstanbul Beylikdüzü'nden! Kuvvetli fırtına binayı paramparça etti

 İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

 İstanbul lodosa teslim! Dev dalgalar kıyıya vurdu, ağaçlar devrildi

İstanbul lodosa teslim! Dev dalgalar kıyıya vurdu, ağaçlar devrildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title