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Pendik'te park halindeki polis aracı yandı

AA / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

İstanbul'un Pendik ilçesinde, park halindeki polis aracı yanarak kullanılamaz hale geldi.

PENDİK, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Pendik ilçesinde, park halindeki polis aracı yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Pendik Devlet Hastanesi Kaynarca Semt Polikliniği bahçesinde park halinde bulunan polis aracı, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Yangın, evrak deposu olarak kullanılan tek katlı prefabrik binaya da sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araç ve evrak deposundaki yangını kısa sürede söndürdü.

Yanan polis aracı kullanılamaz hale geldi.

Pendik'te park halindeki polis aracı yandı

Pendik'te park halindeki polis aracı yandı

Pendik'te park halindeki polis aracı yandı

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İstanbul'un Pendik ilçesinde, park halindeki polis aracı yanarak kullanılamaz hale geldi.

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