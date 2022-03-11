Pendik'te kaygan zeminde araçlar kaydı, sürücüler zor anlar yaşadı - Haberler

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Pendik'te kaygan zeminde araçlar kaydı, sürücüler zor anlar yaşadı

İhlas Haber Ajansı - Mustafa Ayabakan - Güncel
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Pendik'te kaygan zeminde araçlar kaydı, sürücüler zor anlar yaşadıİSTANBUL İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

PENDİK, İSTANBUL (İHA) - Pendik'te kaygan zeminde araçlar kaydı, sürücüler zor anlar yaşadı

İSTANBUL İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sabah işlerine gitmek için dışarı çıkanlar ana cadde ve ara sokaklardan otomobillerini yola çıkarmak için uzun süre çaba harcadı. Yolda kalan araçlar patinaj yaparak güçlükle ilerledi.

İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle özel araçlarıyla işe gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Pendik Bağdat Caddesi'nde sabah dışarı çıkanlar, araçlarını temizledikten sonra yola çıktı. Ana caddelerde ve ara sokaklarda bir çok kişi yolda kaldı. Araçlar patinaj çekerek güçlükle ilerledi. Yolda kalan araçlar ise itilerek çıkarılmaya çalışıldı. Yolda kalan bir kamyonet sürücüsünün aracının gitmesi arka kasaya binip aracın hareket etmesi için destek sağladığı görüldü. Ara sokaklarda ise kayganlaşan yol nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüler zor anlar yaşadı.

Pendik'te kaygan zeminde araçlar kaydı, sürücüler zor anlar yaşadı

Pendik'te kaygan zeminde araçlar kaydı, sürücüler zor anlar yaşadı

Pendik'te kaygan zeminde araçlar kaydı, sürücüler zor anlar yaşadı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Ayabakan - Güncel

İstanbul, Pendik, kar, Güncel, Haberler

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