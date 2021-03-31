Son dakika haber... Pendik'te iki otomobil çarpıştı: 3 özel harekat polisi ile bir kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi: Pendik'te içerisinde 3 özel harekat polisinin bulunduğu bir otomobil ile başka bir otomobil kavşakta viraj aldıkları sırada çarpıştı.

Pendik'te içerisinde 3 özel harekat polisinin bulunduğu bir otomobil ile başka bir otomobil kavşakta viraj aldıkları sırada çarpıştı. Kaza nedeniyle bir özel harekat polisi otomobil içerisinde sıkışırken, otomobilde bulunan diğer 2 polis ile kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan 3 özel harekat polisi ile bir sürücü olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Pendik'te Dedepaşa Caddesi üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre içerisinde 3 özel harekat polisinin bulunduğu 34 ABK 013 plakalı Renault marka otomobil yol üzerindeki kavşaktan dönüş yaptığı sırada, Bilal Cem yönetimindeki 34 HC 0826 plakalı Wolkswagen marka otomobil ile çarpıştı. İçerisinde özel harekat polislerinin bulunduğu otomobil çarpmanın etkisiyle savrularak bariyerlere çarptı. Özel harekat polisi olan Muhammed Bülbül, Fatih Teker ve Kadir Safa Barış kaza nedeniyle yaralandı. Polislerden birisi ise çarpışmanın etkisiyle araç içerisine sıkıştı. Olay yerine çok sayıda polis ile itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan özel harekat polisi itfaiyenin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı özel harekat polisleri ile sürücü, ambulanslara alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı