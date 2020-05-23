Pendik'te İETT otobüsü sulama aracına çarptı
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Pendik'te İETT otobüsü sulama aracına çarptı

Pendik'te İETT otobüsü sulama aracına çarptı Pendik'te seyir halindeki İETT otobüsü sulama tankerine arkadan çarptı.

23.05.2020 10:14 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:19

Pendik'te İETT otobüsü sulama aracına çarptı

İSTANBUL - Pendik'te seyir halindeki İETT otobüsü sulama tankerine arkadan çarptı. Kazada, otobüs ve su tankeri şoförü ile otobüste bulunan 7 yolcu hafif yaralandı.

Kaza, Pendik Ankara Caddesi Pendik Köprüsü istikametinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki İETT otobüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek cadde üzerine sulama yapan sulama tankerine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs şoförü sürücü koltuğunda sıkışırken, sulama aracı orta refüjdeki direğe çarparak durabildi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi, otobüs şoförü Ercan Kaymakçı'yı sıkıştığı yerden kurtardı. Kazada hafif yaralanan 7 yolcu, otobüs şoförü Ercan Kaymakçı ve su tankeri sürücüsü Ömer Uygun ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sulama aracında bulunan Muhlis Bakar isimli bir vatandaş, "Arkadaşıma dönmemle otobüsün bize çarpması bir oldu. Çok hızlı geliyordu" dedi.

"Bir anda cam patladı"

Kaza anında otobüste bulunan Emine Bayır isimli bir yolcu ise, "Ben en arkada oturuyordum. Bir anda 'pat' diye ses geldi. Cam patladı, herkese sıçradı. Ben de yere fırladım. Çarpmanın etkisiyle şoför sıkıştı. Herkes ön tarafta oturuyordu, ben en arkadaydım" diyerek yolcuların hafif bir şekilde yaralandığını söyledi.

Pendik'te İETT otobüsü sulama aracına çarptı

Kaynak: İHA

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