PENDİK'TE HIRSIZLIK YAPAN KADINLAR YAKALANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

PENDİK'TE HIRSIZLIK YAPAN KADINLAR YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

PENDİK'te evin bahçesinden hurda 2 kadın gözaltına alındı.

PENDİK'te evin bahçesinden hurda 2 kadın gözaltına alındı. Şüpheliler tutuklanırken, evin bahçesine gelme anları kameralara yansıdı.

Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan evin bahçesine geçen cumartesi saat 10.00 sıralarında gelen 2 kadın hurda malzemesi çaldı. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti. H.S. ve D.S., gözaltına alındı. Şüphelilerin farklı tarihlerde iki farklı adresten kaynak makinası, hilti, spiral motoru, iki matkap, takım çantası, el arabası, kablo, çekyat ve çeşitli el aletleri çaldıkları belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanırken, hırsızlık için bahçeye geldikleri anlar kameralara yansıdı.

PENDİK'TE HIRSIZLIK YAPAN KADINLAR YAKALANDI
PENDİK'TE HIRSIZLIK YAPAN KADINLAR YAKALANDI
PENDİK'TE HIRSIZLIK YAPAN KADINLAR YAKALANDI
PENDİK'TE HIRSIZLIK YAPAN KADINLAR YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Emre Altuğ Hande Yener Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Aytaç Kara Fatih Terim Metin Oktay Alper Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
PENDİK'TE HIRSIZLIK YAPAN KADINLAR YAKALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 11:32:11. #1.16#

title