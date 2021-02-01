Pendik'te hırsızlar iki otomobili böyle çaldı

PENDİK'te 2 hırsız dün gece bir eve girdi. Evden cep telefonu, cüzdan, laptop çalan iki hırsız, bahçeden çaldıkları 2 otomobille de ortadan kayboldu. Polis kısa sürede şüphelileri yakalarken, hırsızlık anları da kameraya yansıdı.

OLAY DÜN OLDU

Olay, dün sabah Pendik Yenişehir Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Site içerisine giren iki hırsız, ilk önce karşı binanın giriş katına girmeye çalıştı, ancak içeride köpeği gören hırsızlar panikleyip eve girmekten vazgeçti. Bir süre bekleyen iki hırsız daha sonra İsa Albayrak'ın evine girdi. Giriş katında bulunan daireye giren hırsızlar, iki adet cep telefonu, laptop, cüzdan ve iki adet otomobil anahtarını aldı. Seslere uyanan Albayrak'ın küçük kızı hemen babasının yanına giderek, evde birilerinin olduğunu söyledi. Panikleyen hırsızlar, girdikleri pencereden atladı, çaldıkları otomobillerle ortadan kayboldu. O anlar sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.

ÇOCUKLARIMIN RISKINI ALDI GÖTÜRDÜ

İsa Albayrak "Sabah 05: 45'te kızım 'Baba evde birisi var' dedi. Sıçradım, kalktım. Salona geldim. Camı açık gördüm. Camdan aşağı atlamış, kaçmış. Dışarı çıktım koşarak, güvenliğe koştum ama kapıyı güvenlik açmış. İkisi beraber peş peşe, kaçtılar. İki tane cep telefonu çalındı. Bir tane bilgisayar laptop, bir de 3 bin 200 lira para vardı onu almış ve iki tane aracımı çaldılar. Otuz sekiz yıl çalıştım ben onlar için. Çocuklarımın rızkını aldı götürdü. Allah yedirmesin" dedi.

2 HIRSIZ YAKALANDI

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kısa sürede şüphelileri yakaladı. Polis ekipleri, çalınan otomobilleri ve diğer eşyaları İsa Albayrak'a teslim etti. Yakalanan 2 hırsız ise ifadeleri alındıktan sonra Anadolu adliyesine sevk edildi.

(Fotoğraf)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı