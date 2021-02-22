Gözü dönmüş cani koca, 3 çocuğunun annesini kafasını dambılla ezerek öldürdü
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Gözü dönmüş cani koca, 3 çocuğunun annesini kafasını dambılla ezerek öldürdü

22.02.2021 11:39 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:34

İstanbul'da, boşanma aşamasında olduğu 3 çocuğunun annesiyle tartışan Erol Yenisu, talihsiz kadını kafasına dambıl ile vurarak öldürdü. Şüpheli daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Pendik Çamlık Mahallesi Meşe Sokak üzerinde bulunan bir sitede iddiaya göre 5 katlı bir binanın giriş katında oturan Erol Yenisu ve Hanife Yenisu boşanma aşamasındaydı.

DAMBIL İLE KAFASINI EZDİ

Bugün saat 10.00 sıralarında ikili arasında çıkan tartışmanın ardından Erol Yenisu, evde bulunan dambıl ile Hanife Yenisu'nun kafasına vurarak öldürdü.

Dambıl dehşeti! 3 çocuğunun annesini kafasını ezerek öldürdü

TESLİM OLDU

Ardından polis merkezine giderek teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Dambıl dehşeti! 3 çocuğunun annesini kafasını ezerek öldürdü
Gözü dönmüş cani koca, 3 çocuğunun annesini kafasını dambılla ezerek öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
XXXXX: İSTANBUL SÖZLEŞMESİ ÖLDÜRÜR...!!!
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