Son dakika haberi! PENDİK'TE BIÇAKLA POLİSİN ÜZERİNE YÜRÜYEN ŞÜPHELİ BACAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI - Haberler
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Son dakika haberi! PENDİK'TE BIÇAKLA POLİSİN ÜZERİNE YÜRÜYEN ŞÜPHELİ BACAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Pendik'te elinde bıçakla dolaşan 1 kişi, kendisini uyaran polislerin üzerine yürüyünce bacağından vurularak etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - Pendik'te elinde bıçakla dolaşan 1 kişi, kendisini uyaran polislerin üzerine yürüyünce bacağından vurularak etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Olay, saat 21.15 sıralarında Pendik Batı Mahallesi Dr. Orhan Marmara Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Pendik Devlet Hastanesi etrafında elinde bıçakla dolaşan Sadık Yağmur, polis tarafından uyarıldı. Polislerin uyarısına rağmen elindeki bıçağı atmayan Yağmur, polis otosunun camına vurmaya başladı. Daha sonra çevredeki bir iş yerinin merdiven altına sığınan şüpheli, polislerin tüm uyarılarına rağmen elindeki bıçağı yine bırakmadı. Bıçakla kendine zarar vermeye başlayan Yağmur, polis ekiplerinin üzerine yürüdü. Polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilen şüpheli gözaltına alınarak Pendik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberi! PENDİK'TE BIÇAKLA POLİSİN ÜZERİNE YÜRÜYEN ŞÜPHELİ BACAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI

Son dakika haberi! PENDİK'TE BIÇAKLA POLİSİN ÜZERİNE YÜRÜYEN ŞÜPHELİ BACAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI

Son dakika haberi! PENDİK'TE BIÇAKLA POLİSİN ÜZERİNE YÜRÜYEN ŞÜPHELİ BACAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI

Son dakika haberi! PENDİK'TE BIÇAKLA POLİSİN ÜZERİNE YÜRÜYEN ŞÜPHELİ BACAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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