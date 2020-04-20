Pendik'te ambulansa saldıranlara 11,5 yıla kadar hapis istendi
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Ahmet Can, Pendik, Güncel

Pendik'te ambulansa saldıranlara 11,5 yıla kadar hapis istendi

Koronavirüs belirtileri olan hastayı almaya giden ambulansa saldırarak camlarını kıran iki şüpheliye, "Zincirleme şekilde görevi yaptırmamak için direnme" ve "Kamu malına zarar verme" suçlarından 11.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

20.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 20.04.2020 17:07
Pendik'te ambulansa saldıranlara 11,5 yıla kadar hapis istendi

İstanbul Pendik'te 29 Mart tarihinde koronavirüs belirtileri gösteren hastayı almak için adrese giden ambulansa saldırarak camlarını kırdıkları gerekçesi ile tutuklanan Ahmet Can Tezcan ve Alihan Güner hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda ikişüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, bu kişilerin iki personelin içinde bulunduğu ambulansın aracına taş atmak suretiyle camlarını kırdığı belirtiliyor.

AMBULANSA TAŞ ATTI

Amulans görevlisi müşteki H.K.'nın ifadesine yer verilen iddianamede, H.K.'nınkoronavirüs şüphesiyle gittikleri adreste şüphelilerin yanlarına geldiğini, hasta ile ilgili sorular sormaları üzerine bilgi vermediğini, kapalı olan kapıyı açmaya zorladıklarını ve taşla camları kırdığını söylediği belirtildi.Diğer müşteki G.B.'nin de benzer ifade verdiği görüldü. İddianamede, şüpheli Alihan Güner'in ambulansın ikametinin önüne gelmesi üzerine endişelendiğini, şoföre sorular sorduğunu, şoförün kendisine hakaret etmesi üzerine de yanında bulunan arkadaşı Ahmet Can Tezcan'ın ambulansa taş attığını söylediği belirtildi.

BAKAN KOCA'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Öte yandan Büşra Kayalı Durmaz'ı gece saat 03.40'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Durmaz, "Gece saat 03.40'ta telefon çalar ve arayan Sağlık Bakanıdır. Biz böyle güçlü bir aileyiz. Gecenin bu saatinde arayan bakanımıza teşekkür ederiz. Allah başımızdan eksik etmesin" dedi.

HAPİS İSTENİYOR

Şüpheli Ahmet Can Tezcan'ın ambulansa taş attığını kabul ettiği bilgisine yer verilen iddianamede, şüphelilerin, "Zincirleme şekilde görevi yaptırmamak için direnme" ve "Kamu malına zarar verme" suçlarından 1 yıl 10 aydan 11.5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor. İddianamenin gönderildiği 55. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

Pendik'te ambulansa saldıranlara 11,5 yıla kadar hapis istendi

NE OLMUŞTU?

Pendik Velibaba Mahallesi'nde 29 Mart tarihinde koronavirüs şüphesi olan bir hastayı alan ambulansın önü bir kişi tarafından kesildi. 112 çalışanlarına, "Hasta kim? Korona mı? Ne olmuş? Anlatsana" diye sorular soran şüpheli cevap alamayınca ambulansı yumrukladı. Yaşanılanlar üzerine hastayı alarak olay yerinden hızla uzaklaşan 112 ekibinin önü bir süre sonra aynı saldırgan tarafından araç ile kesildi. Saldırgan eline aldığı kaldırım taşıyla ambulansın camlarını kırdı. 112 ekibi en yakın polis merkezine giderek saldırgandan şikayetçi oldu. Hasta ise bir başka ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi.

Bu olayı ise Yunanistan sınırında mülteciler ve çocuklarına müdahale eden ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Sevgili Büşra, senin biricik vicdanını, mesleğine ve insana olan saygını Avrupa'nın evrensel dediği hiçbir değerine değişmem. İyi ki varsın" ifadelerini kullandığı sağlık görevlisi Büşra Kayalı Durmaz sosyal medya hesabından paylaştı. Yaşanan dehşet anlarını anlatan Durmaz, saldıranın kimliğinin tespit edildiğini belirterek, kendilerinin durumunun iyi olduğunu duyurdu.

SAĞLIK BAKANI BİZZAT ARAMIŞTI

Öte yandan Büşra Kayalı Durmaz'ı gece saat 03.40'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Durmaz, "Gece saat 03.40'ta telefon çalar ve arayan Sağlık Bakanıdır. Biz böyle güçlü bir aileyiz. Gecenin bu saatinde arayan bakanımıza teşekkür ederiz. Allah başımızdan eksik etmesin" dedi.

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