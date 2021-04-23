Pendik'te 30 yaşındaki genç kendini ağaca asarak intihar etti
Pendik'te 30 yaşındaki Ercan Demirci isimli genç, boş arazide bulunan ağaca kendini asarak intihar etti. Genç adamın cansız bedeni yoldan geçen görgü tanıkları tarafından fark edilirken, daha sonrasında olay yerine gelen gencin yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Pendik Yayalar Mahallesi'nde boş bir arsada 30 yaşındaki Ercan Demirci isimli vatandaşın iple ağaca asılı cansız bedeni bulundu. Durumu gören görgü tanıkları sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken Demirci'nin yakınları gözyaşlarına boğuldu.
OTOPSİ YAPILACAK
Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, Ercan Demirci'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay Yeri İnceleme Ekipleri ve Savcı'nın incelemesinin ardından genç adamın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı.
Görgü tanıklarından Hamza Kabaş isimli vatandaş, "Yoldan geçerken gördük, arkadaş kendisini asmış. Tanışmışlığımız vardı. 30 yaşlarında bir arkadaştı. Olayı gördük, geldik, tanıdık çıktı." dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN