Pendik'te 30 yaşındaki genç kendini ağaca asarak intihar etti

Pendik'te 30 yaşındaki Ercan Demirci isimli genç, boş arazide bulunan ağaca kendini asarak intihar etti. Genç adamın cansız bedeni yoldan geçen görgü tanıkları tarafından fark edilirken, daha sonrasında olay yerine gelen gencin yakınları gözyaşlarına boğuldu.