PENDİK KAYMAKAMLIĞI'NDAN CEMEVİ'NİN CAMININ KIRILMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
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PENDİK KAYMAKAMLIĞI'NDAN CEMEVİ'NİN CAMININ KIRILMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

PENDİK KAYMAKAMLIĞI'NDAN CEMEVİ'NİN CAMININ KIRILMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

PENDİK Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi'nin penceresini kıran şüphelilerin yakalandığı açıklandı.

PENDİK Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi'nin penceresini kıran şüphelilerin yakalandığı açıklandı.

Pendik, Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi'nin penceresi sabah saatlerinde kırıldı. Konu ile ilgili Pendik Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde İlçemiz Ertuğrulgazi Mahallesinde bulunan Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi penceresinin kırıldığı ihbarı alınmıştır. Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce Cemevi görevlileri ve mahalle sakinlerinden alınan bilgiler ışığında failler yakalanmıştır. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır." denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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PENDİK KAYMAKAMLIĞI'NDAN CEMEVİ'NİN CAMININ KIRILMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA - Haberler
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