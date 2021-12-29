Pencereden giren hırsızlar kebap dükkanını soyup soğana çevirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pencereden giren hırsızlar kebap dükkanını soyup soğana çevirdi

Pencereden giren hırsızlar kebap dükkanını soyup soğana çevirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilis'te, bir kebap dükkanına giren hırsızlar, içeride bulunan şişe saplı etlerden, kavurma, kaşar, bıçak, çekiç ve kasadaki paraya kadar her şeyi alarak kayıplara karıştı.

KİLİS (İHA) - Kilis'te, bir kebap dükkanına giren hırsızlar, içeride bulunan şişe saplı etlerden, kavurma, kaşar, bıçak, çekiç ve kasadaki paraya kadar her şeyi alarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, Kilis Küçük Sanayi Bölgesi'nde bulunan Mehmet Çiloğlu'na ait kebap dükkanına giren hırsızlar, 2 bin 600 TL para, kavurmalıklar, kaşar, bıçak, çekiç, kredi kartı ile 10-15 kilo arasında kuşbaşı ve şişe saplanmış vaziyette eti şişi ile birlikte çaldılar. Soyup soğana çevrilen iş yerinin sahibi Mehmet Çiloğlu, hırsızların camdan lokantaya girdiğini ifade ederek, "Kasadaki paramızı, içeride bulunan hazır vaziyette bulunan kuşbaşı etimizi, hazırlanmamış kuş başı etimizi, hazır vaziyette bulunan kıyma şişlerimizi, kaşara, kavurmaya, bıçaktan, çekice kadar almışlar. 3 kilo kadar kıyma, 10-12 kilo kadar kuşbaşı et. 7-8 bin TL arasında zararımız var, yetkililerden hırsızların bulunmasını istiyorum" diye konuştu. - KİLİS

Pencereden giren hırsızlar kebap dükkanını soyup soğana çevirdi

Pencereden giren hırsızlar kebap dükkanını soyup soğana çevirdi

Son dakika haberleri: İhale çetesine operasyon: 17 gözaltı

Son dakika haberleri: İhale çetesine operasyon: 17 gözaltı

 Kripto cinneti! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, son kurşunu kendine sıktı

Kripto cinneti! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, son kurşunu kendine sıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title