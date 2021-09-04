Pencereden düşüp ölen yaşlı adam, yakınlarını yasa boğdu

Antalya'da evinin penceresinden aşağı baktığı sırada düşen 82 yaşındaki adam, hayatını kaybetti.

Antalya'da evinin penceresinden aşağı baktığı sırada düşen 82 yaşındaki adam, hayatını kaybetti. Olay sonrası yakınları uzun süre gözyaşı döküp, ağıtlar yaktı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2798 sokak üzerindeki 5 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 82 yaşındaki Ahmet Barut, pencereden aşağıya baktığı sırada dengesini kaybedip beton zemine düştü. Çevredekilerin görmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarla birlikte olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Apartman bahçesine gelen sağlık ekipleri, Barut'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölüm haberini duyan yakınları ise gözyaşları içerisinde ağıtlar yaktı. Ahmet Barut'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı