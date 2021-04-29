Pençe-Yıldırım operasyonlarında şehit olan asker için tören düzenlendi
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Pençe-Yıldırım operasyonlarında şehit olan asker için tören düzenlendi

Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş - Haberler | Güncel

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonlarında şehit olan Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe için tören düzenlendi.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonlarında şehit olan Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe için tören düzenlendi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak gerçekleştirilen törende, şehit Gökçe'nin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Şehidin naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak helikoptere konuldu.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen Gökçe'nin naaşı, buradan memleketi Amasya'ya uğurlanacak.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vali yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adalet Komisyonu Başkanı Tuğrul Durmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Kurmay Albay Özkan Şenol, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile güvenlik güçleri katıldı.

Pençe-Yıldırım operasyonlarında şehit olan asker için tören düzenlendi
Pençe-Yıldırım operasyonlarında şehit olan asker için tören düzenlendi
Pençe-Yıldırım operasyonlarında şehit olan asker için tören düzenlendi
Pençe-Yıldırım operasyonlarında şehit olan asker için tören düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş

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