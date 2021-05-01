PENÇE-YILDIRIM HAREKATI'NDA ŞEHİT OLAN MÜSLÜM TOPRAK'IN BABA EVİNE ACI HABER ULAŞTI
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PENÇE-YILDIRIM HAREKATI'NDA ŞEHİT OLAN MÜSLÜM TOPRAK'IN BABA EVİNE ACI HABER ULAŞTI

PENÇE-YILDIRIM HAREKATI'NDA ŞEHİT OLAN MÜSLÜM TOPRAK'IN BABA EVİNE ACI HABER ULAŞTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

IRAK'ın kuzeyinde yapılan Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan 25 yaşındaki Sözleşmeli Er Müslüm Toprak'ın Bağcılar'daki baba evine acı haber ulaştı.

IRAK'ın kuzeyinde yapılan Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan 25 yaşındaki Sözleşmeli Er Müslüm Toprak'ın Bağcılar'daki baba evine acı haber ulaştı. Şehidin evinin balkonu ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Şehidin ailesi ile yaptığı son görüşmede, Sizden karınca ısırdığı zaman ne kadar acı duyarsa 'şehit' olan kimse de ölüm acısını ancak o kadar duyar dediği öğrenildi.

Irak'ın kuzeyine düzenlenen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen Müslüm Toprak'ın Bağcılar'daki baba evine acı haber ulaştı. Şehidin Kirazlı Mahallesi 1226 sokakta bulunan evine ve sokağına Türk bayrağı asıldı.

'SON SÖZLERİ ŞEHİT OLMAKLA İLGİLİ'

Şehidin ağabeyi Remzi Toprak, şehit Müslüm Toprak'la yapılan son telefon görüşmesini anlattı. Vatan sağ olsun diyerek konuşmaya başlayan ağabey Toprak, Ateş düştüğü yeri yakar. Acımız büyük ama Allah'ın izniyle rabbim bir şekilde sabır veriyor. Benim kardeşim, en küçüğümüzdü. Sabah şehit haberini aldık. Bu açıdan da üzüntülüyüz. Bir yandan şehit olduğu için sevinçliyiz. İnşallah, Rabbim bizi onun şefaatine nail eder. Rabbim kimsenin evladına herhangi bir acı haber göstermesin. Ortalama bir yıldır askerdi. Operasyon başladıktan sonra gitti. Pençe Harekatı'nda görev aldı. Dün akşam aile ile görüştü. Muhabbet ettiler. Sabah da haberini aldık. Beni merak etmeyin dedi. Güzel şeyler anlattı. Şehitlikle ilgili bazı sözleri oldu. Hatta durumunda da var, paylaştı. Şehit olmak, bir karıncanın sizi ısırması kadar ancak can yakar dedi.

Ramazan ayındaydı, Cuma günüydü. Oruçluydu. Namazında niyazındaydı. Bu şekilde ölüm haberini aldık diye konuştu.

EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NE DEFNEDİLECEK

Şehit Müslüm Toprak'ın naaşı saat 14.00'te baba evine getirilerek helallik alınmasının ardından Ataköy 5. Kısım Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Edirnekapı Şehitliği'ne defnedileceği öğrenildi.

PENÇE-YILDIRIM HAREKATI'NDA ŞEHİT OLAN MÜSLÜM TOPRAK'IN BABA EVİNE ACI HABER ULAŞTI
PENÇE-YILDIRIM HAREKATI'NDA ŞEHİT OLAN MÜSLÜM TOPRAK'IN BABA EVİNE ACI HABER ULAŞTI
PENÇE-YILDIRIM HAREKATI'NDA ŞEHİT OLAN MÜSLÜM TOPRAK'IN BABA EVİNE ACI HABER ULAŞTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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