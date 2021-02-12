Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan 3 askerin cenazesi toprağa verildi
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Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan 3 askerin cenazesi toprağa verildi

12.02.2021 16:27 | Son Güncelleme: 12.02.2021 16:31
Pençe Kartal-2 Harekatı'nda şehit olan 3 askerin cenazesi toprağa verildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı'nda teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen 3 askerin cenazesi defnedildi.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı'nda teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen 3 askerin cenazesi defnedildi.

Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından şehitler Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun ve Muhabere Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler'in naaşları Cebeci Askeri Şehitliği'ne getirildi.

Öz geçmişlerinin okunmasının ardından cenazeler, dualar eşliğinde toprağa verildi.

Saygı duruşu ve atışının yapıldığı cenaze töreninde, şehitlerin tabutları üzerindeki Türk bayrakları ailelerine teslim edildi.

Muhabere Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Turhan'ın cenazesi ise Sincan Çimşit Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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