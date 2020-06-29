Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 41 terörist etkisiz hale getirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 41 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kaplan Operasyonu'nun planlandığı şekilde sürdüğünü belirterek, operasyon kapsamında 41 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

29.06.2020 16:34 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:48

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 17 Haziran 2020'de Kuzey Irak'taki terör hedeflerine yönelik başlattığı Pençe-Kaplan Operasyonu planlandığı şekilde devam ediyor. Harekatla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bölgenin komandolar tarafından didik didik arandığını belirterek, "Teröristlerin bütün inlerine girilmekte, inleri, barınakları, sığınakları başlarına yıkılmaktadır. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda önemli başarılar elde edildi, 41 terörist etkisiz hale getirildi, bunun yanı sıra ciddi miktarda, silah, araç-gereç, mühimmat, elektronik malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

"TSK; KARADA, HAVADA VE DENİZDE ÖNEMLİ FAALİYETLER İCRA ETMEKTEDİR"

Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile bakan yardımcılarının da katılımıyla haftalık video konferans toplantısı yapıldı.

Ordu komutanları, Muharip Hava Kuvveti Komutanı ve Donanma Komutanı'nın yanı sıra Afganistan'daki Türk Görev Kuvveti Komutanı, NATO Karargahı'ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı, KKTC'deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı'nın da katıldığı toplantıda Bakan Akar, gelişmeler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.

Savunma ve güvenlik konularının yanı sıra Kovid-19'a yönelik tedbirlerin de ele alındığı toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda karada, denizde ve havada önemli faaliyetleri yerine getirmeye devam ettiğini belirtti.

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 41 terörist etkisiz hale getirildi

"81 HEDEF BAŞARIYLA İMHA EDİLDİ"

Kahraman ve fedakar TSK mensuplarının "ölürsem şehit kalırsam gazi" anlayışı içinde büyük fedakarlık ve kahramanlıkla gece-gündüz, dağ-bayır, yaz-kış demeden kendilerine verilen görevleri büyük kahramanlıkla yerine getirmeyi sürdürdüğünü dile getiren Akar, "Mehmetçiğimizin kahramanlık ve fedakarlığı, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duası ile Sayın Cumhurbaşkanımızın talimat ve destekleriyle geldiğimiz bu nokta son derece gurur verici, övünç duyulacak bir noktadır" diye konuştu.

Terörle mücadele faaliyetlerinin artan azim ve kararlılıkla en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini vurgulayan Akar, "15 Haziran'da Pençe-Kartal Harekatı ile teröristlerin Irak'ın kuzeyindeki inleri, toplam 81 hedef, çok başarılı, isabetli şekilde Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi " diye konuştu.

"IRAK'IN SİYASİ, TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SON DERECE SAYGILIYIZ"

Söz konusu harekatın ardından başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu'nun Mehmetçiğin büyük başarısı ve kahramanlığıyla devam ettiğini bildiren Akar, şunları söyledi:

"Bu operasyon da Kara Kuvvetlerimizin daha önceki başarılarına ilaveten tarihe altın harflerle geçecek şekilde gerçekleştiriliyor. Tüm birliklerimiz yapılan hava hücum harekatıyla, planlanan bölgelerine intikal ettiler. Bölgelerini kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Bölge, komandolarımız tarafından didik didik aranmakta, teröristlerin bütün inlerine girilmekte, inleri, barınakları, sığınakları başlarına yıkılmaktadır. Hainlerin, teröristlerin sivil halkı da hedefleyerek koydukları el yapımı patlayıcıları, mayınları temizlemek için çalışıyorlar. Önümüzdeki günlerde bunları da temizleyerek bölgenin tam olarak kontrol altına alınması mümkün olacak. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda önemli başarılar elde edildi, 41 terörist etkisiz hale getirildi, bunun yanı sıra ciddi miktarda, teröristlere ait barınaklarda, sığınaklarda silah, araç-gereç, mühimmat, elektronik malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi."

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 41 terörist etkisiz hale getirildi

"SİVİL HALKA ZARAR GELMEMESİ İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALIYORUZ"

Hedeflerinde sadece teröristlerin olduğunu belirten Akar, şöyle devam etti:

"Yaptığımız çalışma ile teröristlerin ülkemize, milletimize, hudutlarımıza, karakollarımıza, yönelik saldırılarını önlemeyi amaçlıyoruz. Teröristler buralardan çeşitli şekillerde halkımıza, hudutlarımıza saldırı düzenliyor, tacizde bulunuyordu. Buna izin vermeyeceğiz, meydan vermeyeceğiz. Bu konuda kararlıyız, azimliyiz. Faaliyetlerimizi sonuna kadar sürdürüp en son teröristi etkisiz hale getirerek bu faaliyetlerimizi sonuçlandıracağız. Bu faaliyetleri yaparken bizim için en öncelikli konulardan biri komşumuz Irak'ın siyasi bütünlüğüne, toprak bütünlüğüne son derece saygılı olduğumuzun bilinmesidir. Bu konuda yapmaya çalıştığımız, meşru müdafaa çerçevesinde teröristleri etkisiz hale getirmektir. Yaptığımız bütün çalışmaları uluslararası hukuka uygun şekilde yapıyoruz. Sivil halka herhangi bir zarar gelmemesi için de her türlü önlemi alıyoruz."

"BİZİM İÇİN MASUM İNSANLAR, TARİHİ VE DİNİ YAPILAR, ÇEVRE DOKUNULMAZDIR"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sivillere yönelik tutumunun herkes tarafından bilindiğine dikkati çeken Akar, şunları kaydetti:

"Sivillere yönelik hassasiyetimiz bugüne kadar yaptığımız operasyonların hem planlamasında hem uygulanmasında en önemli konulardan biri olmuştur. Bu konuda tüm Silahlı Kuvvetler mensupları, Bakanlık mensupları son derece hassas ve dikkatli bir şekilde planlama yapmakta ve bunu da aynı şekilde uygulamaktadır. Gerek şu anda gerekse daha önceki operasyonlarda olduğu gibi bazı yalan haberlerle terör örgütü PKK/YPG kayıplarını algı operasyonlarıyla kapatmaya çalışmaktadırlar. Bu iddialar asla gerçek değildir. Biz faaliyetlerimiz sırasında sadece sivilleri değil aynı zamanda tarihi, dini yapılarla çevrenin de korunması için çok ciddi çaba harcamaktayız. Bu çabamız tüm dünya tarafından bilinmektedir. Bizim için masum insanlar, tarihi ve dini yapılar, çevre dokunulmazdır. Bu konuda çok ciddi gayret sarf ediyoruz. Bizim bu konudaki uygulamalarımızın tüm dünyada operasyon tarihi için önemli örnekler olduğunun da altını çizmek istiyoruz. Bu konuda Mehmetçiğimizle ne kadar gurur duysak, övünsek azdır. Terörü bitirme kararlılığıyla yerine getirdiğimiz bu faaliyetlerin, sizlerin emeği, asil milletimizin sevgisi, güveni ve desteği, Allah'ın yardımıyla olumlu sonuçlanacağına tüm kalbimle inanıyorum. İnşallah Pençe-Kaplan Operasyonumuz da daha önceki operasyonlarımıza benzer şekilde başarıyla tamamlanacaktır."

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 41 terörist etkisiz hale getirildi

Kara Kuvvetlerinin 2229'uncu kuruluş yıl dönümünü de kutlayan Akar, konuşmasını, "Bu başarılı sonuçların elde edilmesinde en büyük pay şehitlerimize, gazilerimize aittir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Hastanede olan yaralı askerlerimize de Allah'tan acil şifalar diliyorum. Hepinize hayırlı, başarılı görevler diliyorum" sözleriyle tamamladı.

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 41 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, 'Polis çağırmayın' teklifinde bulundu Haber
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor Haber
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor
Yeni emeklilik sistemiyle işverenin girdi-çıktı oyunu tarih olacak Haber
Yeni emeklilik sistemiyle işverenin girdi-çıktı oyunu tarih olacak
Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Karadeniz'deki sahil yolunda çatlaklar oluştu Haber
Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Karadeniz'deki sahil yolunda çatlaklar oluştu
Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı Haber
Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı
Muhteşem Yüzyıl hayranı çıkan Cardi B'ye Bergüzar Korel'den esprili gönderme Haber
Muhteşem Yüzyıl hayranı çıkan Cardi B'ye Bergüzar Korel'den esprili gönderme
Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz
Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı
Belediye başkanı adayı hurdaya dönen otomobilden sağ çıktı
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı Bekir Polat'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı Bekir Polat'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Usta oyuncular, Bayrak 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak
Usta oyuncular, Bayrak 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak
Kadın çiftçi, boyundan büyük yılanı eliyle yakalayıp poz verdi
Kadın çiftçi, boyundan büyük yılanı eliyle yakalayıp poz verdi
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için...
Baş ağrınızın nedeni diş sıkma olabilir
Baş ağrınızın nedeni diş sıkma olabilir
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür İstanbul için uyardı: Minimum 7,3'lük deprem geliyor, şakası yok
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine 'köpekle işkence yapıldı' iddialarını yalanladı
Diyarbakır Valiliği, terör şüphelisine "köpekle işkence yapıldı" iddialarını yalanladı
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
29 Haziran-5 Temmuz haftalık burç yorumları
29 Haziran-5 Temmuz haftalık burç yorumları
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Stuttgart Bundesliga'ya yükseldi
Stuttgart Bundesliga'ya yükseldi
Muğla'da yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi
Muğla'da yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi
İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak
İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak
Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum
Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Tunç Soyer Donald Trump Halife Hafter Devlet Bahçeli
Magazin Ersin Korkut Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Dilan Çiçek Deniz
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Deprem Temmuz Yangın Başakşehir
Şu an buradasınız: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 41 terörist etkisiz hale getirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 16:49:42. #1.15#
title