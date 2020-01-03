: Pençe-3 harekat bölgesinde şehit olan Berkay Işık son yolculuğuna uğurlanıyor

03.01.2020 15:35 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:40

Pençe-3 harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde şehit düşen piyade sözleşmeli er Berkay Işık (25) için cenaze töreni düzenlendi.

Şehit Işık'ın cenazesi, dün Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından sabah saatlerinde uçakla İstanbul'a getirildi.

Şehit Berkay Işık için öğle vakti İkitelli Cemevi'nde cenaze töreni yapıldı. Şehidin annesi Hayriye, babası Ali ve ağabeyi Tolga Işık ile yakınları tören alanında taziyeleri kabul etti.

Kılınan cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri tören mangasınca taşınıp top arabasına konuldu. Bu sırada vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez." sloganı attı.

Törene Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, törende gözyaşı döken anne Hayriye Işık'ı teskin etti.

Tören sırasında şehit Işık'ın bir yakını baygınlık geçirdi.

Cemevinde düzenlenen cenaze töreninin ardından şehidin naaşı, yarın toprağa verilmek üzere uçakla memleketi Tokat'a gönderildi.

Piyade sözleşmeli er Berkay Işık, Pençe-3 harekat bölgesindeki operasyonlar kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde çıkan çatışmada şehit olmuştu. Şehit Işık için dün Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığında tören düzenlenmişti.

Kaynak: AA

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