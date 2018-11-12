Pembe Motosikletiyle Kadınlara Trafikte Saygı İstedi

SAMSUN'da yaşayan ve 2009'dan beri motosiklet kullanan bilişim teknolojileri öğretmeni Özge Özdemir (26), erkek sürücülerin, kadın sürücülere trafikte özel olarak saygı göstermesi gerektiğini savunup, bunu simgelemek için 1 yıl önce motosikletini pembeye boyattı. Özdemir, "Kadınların trafikteki varlığına dikkat çekmek için pembe rengi tercih ettim. Trafikte kadın sürücü olmak çok zor" dedi.

Samsun'da yaşamını sürdüren ve bilişim teknolojileri öğretmenliği yapan Özge Özdemir, her gün işi ile evi arasında pembe motosikletiyle yolculuk yapıyor. Trafikte kadın sürücü olmanın zor olduğunu dile getiren Özdemir, 9 yıldır motosiklet kullandığını söyledi. Erkek sürücülerin, kadın sürücülere trafikte özel olarak saygı göstermesi gerektiğini savunan Özdemir, bunu simgelemek için 1 sene önce motosikletini pembeye boyattı. Motosiklet kullanan kadın sürücü sayısının son yıllarda arttığını kaydeden Özdemir, "Kadınların trafikteki varlığına dikkat çekmek için pembe rengi tercih ettim. Trafikte kadın sürücü olmak çok zor. Motosiklet süren bir kadın olmak çok daha zor; ama motosiklet artık benim yaşam tarzım. Çok seviyorum ve bütün kadınlara da öneriyorum" diye konuştu.

Öğretmenlik yaptığı okula motosikletle gelip, gittiğini anlatan Özdemir, "Motosiklet benim hayatımın olmazsa olmaz parçalarından biri ve aktif olarak kullanıyorum. Okul haricinde 'Engelliler Kulübü'nde gönüllü eğitmenlik yapıyorum ve gidip gelirken de motosiklet kullanıyorum. Engelli öğrencilerim pembe motosikletim üzerinden hayal kuruyorlar" dedi.

Trafikte zaman zaman bilerek, kendisini tehlikeye düşürenler olduğunu dile getiren Özge Özdemir, "Önümüze aninden kıranlar ve zaman zaman laf atanlar oluyor. Fakat motosikletin diğer araçlardan hiçbir farkı yok. Kask ve gerekli ekipmanı kullandığınız zaman rahat şekilde trafiğe çıkabiliyorsunuz. Elbette dikkatli olmamız gerekiyor. Motosiklet bir kere denenmesi halinde bırakılabilecek bir şey değil, hızı seven bütün kadınlara tavsiye ediyorum. Trafikte tebrik edenler oluyor ve insanların bir çoğu şaşırıyor. Özenip 'Ben de kullanacağım' diyenler de olabiliyor" diye konuştu.

- Samsun