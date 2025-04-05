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Pembe diziden ayrıldı mı? Sibel Taşçıoğlu Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu?

Pembe diziden ayrıldı mı? Sibel Taşçıoğlu Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu?
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Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kızılcık Şerbeti'nde izleyiciyi üzen bir gelişme yaşanacak. Show TV'de yayımlanan ve Gold Film imzası taşıyan dizinin en önemli karakterlerinden biri olan Pembe, hikâyeye veda ediyor. Peki, Pembe diziden ayrıldı mı? Sibel Taşçıoğlu Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu?

Kızılcık Şerbeti'nde "Pembe" karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu'nun diziye veda edeceği belirtildi. Hayranlarını üzen haber sonrası sosyal medyada "Kızılcık Şerbeti Sibel Taşçıoğlu diziden ayrılacak mı", "Pembe neden diziye veda ediyor" soruları araştırıldı. Peki,Pembe diziden ayrıldı mı? Sibel Taşçıoğlu Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu?

PEMBE DİZİDEN AYRILDI MI?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün senaryosunu kaleme aldığı dizideki bu ayrılığın nedeninin senaryo olduğu ve Pembe'nin hikâyesinin artık bittiği belirtildi.

Sibel Taşçıoğlu'nun performansı, Pembe karakterinin bu kadar etkili olmasında büyük pay sahibiydi. Oyuncunun vedasının ardından dizinin dengesinde nasıl bir değişim yaşanacağı şimdiden merak konusu.

Aydın Bulut'un yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin sezon finali ise 30 Mayıs tarihinde ekrana gelecek ve 103. Bölümüyle 3. sezonu tamamlayacak.

Pembe diziden ayrıldı mı? Sibel Taşçıoğlu Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu?

SİBEL TAŞÇIOĞLU KİMDİR?

28 Temmuz 1976 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Sibel Taşçıoğlu, tiyatro ve televizyon dünyasında uzun yıllardır aktif olan tecrübeli bir isimdir. Oyunculuk kariyerine 1995 yılında Bursa Devlet Tiyatrosu'nda başlamış, ardından 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümüne kabul edilerek sanat eğitimine devam etmiştir. 2000'li yılların başından itibaren ekranlarda yer almaya başlayan Taşçıoğlu, birçok başarılı dizi ve filmde rol aldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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