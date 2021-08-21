Pelinay Yiğit yeni paylaşımıyla olay yarattı
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Pelinay Yiğit yeni paylaşımıyla olay yarattı

Pelinay Yiğit yeni paylaşımıyla olay yarattı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Ozan Dolunay'ın sevgilisi Pelinay Yiğit'ten yeni olay yaratacak kareler geldi. İşte detaylar...

Ozan Dolunay'ın sosyal medya fenomeni sevgilisi Pelinay Yiğit'ten yine olay pozlar geldi. Yatakta verdiği pozları Instagram'dan paylaşan Yiğit'e kareleri olay yarattı.

Yiğit'in pozlarına oyuncu sevgilisi Dolunay, "Evde yangın var" yazarak, ateş emojisi koydu. Yiğit ise aşkına, "Alo 911" karşılığını verdi.

Yiğit, sosyal medyada paylaştığı pozlarla adından söz ettiriyor. Çift, geçtiğimiz aylarda Çeşme'de tatilde samimi şekilde görüntülenmişti.

Pelinay Yiğit yeni paylaşımıyla olay yarattı
Pelinay Yiğit yeni paylaşımıyla olay yarattı
Pelinay Yiğit yeni paylaşımıyla olay yarattı

Kaynak: Snob Magazin

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