Pelin Karahan'dan dikkat çeken itiraf!
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Pelin Karahan'dan dikkat çeken itiraf!

Pelin Karahan'dan dikkat çeken itiraf!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

İki erkek çocuğu plan Pelin Karahan, rol aldığı Bir Zamanlar Kıbrıs adlı dizinin Kıbrıs'taki setine çocuklarını götürmediğini ve çalışan anne olmanın hoşuna gittiğini dile getirdi. İşte Karahan'ın çarpıcı açıklamaları...

Girne Amerikan Üniversitesi, kuruluşunun 35. yılında 'Golden Wings Ödül Töreni'ne imza attı. Gecede, 'Rektörlük Özel Ödülü'nü 'Bir Zamanlar Kıbrıs' adlı dizi aldı.

Ödül törenine katılan Pelin Karahan, muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmedi. 36 yaşındaki oyuncu, "Bugün ödülümüz var. Çok çalıştık, yorulduk. Şimdi karşılığını alıyoruz" dedi.

Rol aldığı dizinin sezon finali yapmasının ardından Bodrum'da tatil yaptığını söyleyen Karahan, "Bodrum'daki evimizde vakit geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

"ONLAR BUNU YADIRGAMIYOR"

Ali Demir ve Can adında iki erkek çocuğu olan Pelin Karahan, sete evlatlarını götürmediğini ve çalışan anne olmanın hoşuna gittiğini belirtti.

Ünlü oyuncu, konuyla ilgili, "Ben gidip, geliyorum her hafta uçağa binerek. Zor bir tempo, bunu ben istedim. Çalışan anne olmak hoşuma gidiyor. Aslında onlar da bunu görsünler istiyorum. Onlar da yadırgamıyor" şeklinde konuştu.

Pelin Karahan'dan dikkat çeken itiraf!
Pelin Karahan'dan dikkat çeken itiraf!

Kaynak: Snob Magazin

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