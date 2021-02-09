Pelin Çift kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Pelin Çift'in hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

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Pelin Çift'in hayatı ve biyografisi merak edildi. Pelin Çift kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne, nerede çalışıyor, doğum tarihi kaç? Tüm bilgiler yazımızda...

PELİN ÇİFT KİMDİR?

Pelin Çift (d. 1978, İzmir), Türk sunucu ve haberci.

Pelin Çift doğum tarihi : 1978

Pelin Çift kaç yaşında : 42 yaşında

Pelin Çift mesleği ne : Sunucu ve haberci

Pelin Çift nereli : İzmir

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nden ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'den mezun olan Pelin Çift, Galatasaray Üniversitesi, Radyo-Televizyon Gazeteciliği Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlamıştır.

İlk işi, ekranda ilk canlı yayın deneyimi 1997'de NTV'de başladığı hava durumu sunuculuğu olan Pelin Çift bir süre sonra kanalın haber sunuculuğu görevine getirilmiştir. 2001 yılında bu kanaldan ayrıldıktan sonra yüksek lisansını tamamlamış ve bir dönem Skytürk'te çalışmıştır. 2004-2009 yılları arasında CNN Türk kanalında devam eden 5 yıllık kariyerinin ardından 2009 yılında Habertürk TV'ye geçmiştir.

Pelin Çift günümüzde Habertürk TV'nin altın saatler saatlerinde yayınlanan Gündem ve Öteki Gündem isimli programları sunmuştur.

2013'te Show Tv'de Bir Milyon Kimin? adlı programın sunuculuğunu yapmıştır.

2015 itibarıyla TRT 1'de Pelin Çift ile Gündem Ötesi programını sunmaktadır.

2016 Yılında "Ayasofya'nın Gizli Tarihi"adlı kitabı Erhan Altunay ile birlikte çıkarmıştır.

Ayrıca 2019 Yılından beri TRT 1'de yayımlanan 3'te 3 Tarih adlı Yarışma Programını sunmaktadır.

ÇALIŞTIĞI TV KANALLARI

1997-2001: NTV

2001-2004: Skytürk

2004-2009: CNN Türk

2009-2014: Habertürk TV

2015- TRT 1