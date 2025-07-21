Pelin Akil ve Anıl Altan barıştı mı? - SON DAKİKA

Magazin dünyasında bir süredir gündemden düşmeyen Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, ayrılık söylentilerine geçtiğimiz haftalarda son noktayı koyarak, "Karı-koca olarak yollarımızı ayırdık" açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamayla boşanma haberlerini doğrulayan çiftin son dönem paylaşımları ise yeni bir iddiayı beraberinde getirdi. Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar, ikilinin yeniden bir araya gelip gelmediği sorusunu akıllara getirdi. Peki, Peki, Pelin Akil ve Anıl Altan barıştı mı? Çiftin son dönemdeki ilişkisine dair neler biliniyor? İşte merak edilen gelişmeler…

PELİN AKİL VE ANIL ALTAN BARIŞTI MI?

Magazin dünyasında uzun süre boşanma haberleriyle gündem olan oyuncu çift Pelin Akil ve Anıl Altan, geçtiğimiz haftalarda yaptıkları açıklamayla evliliklerini sonlandırdıklarını kamuoyuyla paylaşmıştı. "Karı-koca olarak yollarımızı ayırdık" ifadeleriyle boşanmayı doğrulayan çiftin son sosyal medya paylaşımı ise barışma iddialarını yeniden alevlendirdi.

Pelin Akil ve Anıl Altan barıştı mı

Pelin Akil'in, eşi Anıl Altan ve ikiz kızlarıyla birlikte Londra'da çekilmiş bir aile fotoğrafını "Aile zamanı…" notuyla paylaşması, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Bu kare, çiftin ilişkisine dair yeni bir sayfa açıp açmadığı sorularını beraberinde getirdi.

Resmî bir barışma açıklaması henüz yapılmamış olsa da, samimi aile görüntüsü takipçiler tarafından "barıştılar mı?" şeklinde yorumlandı. Paylaşılan bu fotoğraf, çiftin ayrılık sonrası dostane bir ilişki sürdürdüğünü ve aile bağlarını korumaya devam ettiklerini gösterdi. Gözler şimdi Pelin Akil ve Anıl Altan'dan gelecek olası açıklamalarda. Çiftin ilişkisine dair son gelişmeler yakından takip ediliyor.

Pelin Akil ve Anıl Altan'ın aile paylaşımı