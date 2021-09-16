Pelin Akil kimdir? Pelin Akil hayatı ve biyografisi! Pelin Akil kaç yaşında, nereli?

Sinema gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Pelin Akil merak konusu oldu. İşte Pelin Akil hakkında merak edilen Pelin Akil kimdir, Pelin Akil hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

PELİN AKİL KİMDİR?

Doğum tarihi: 17 Nisan 1986 (35 yıl yaşında), İstanbuldaha mutlu bireyler olarak yetişmelerine katkı yapmayı" kendine ilke edinen SosyalBen Vakfının yönetim kurulu üyesidir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Rent Müzikali, Marika'nın Serveti, Abim Geldi, İstanbulname, Depo, Sersefil-Korkuyorum Sevgilim ve Closer gibi tiyatro oyunlarında yer almıştır. Pelin Akil'i biz ilk olarak 2007-2011 yılları arasında FOX'da yayımlanan Arka Sıradakiler dizisiyle tanıdık, ardından TRT 1'de yayınlanan, Pana Film'in yapımcısı olduğu Kurt Kanunu dizisinde Ballı Naciye rolünü oynadı, Kurt Kanunu'nda oynadığı süreçte bir de TRT 1'de yayımlanan Seksenler dizisinde Seçil karakterine can veriyordu. Daha sonra Pelin Akil başka projelerde yer aldı ama 6. sezonda tekrar Seksenler dizisine dâhil olmuştur. 2012 yılında Show TV'de yayımlanan Suskunlar dizisinde Nisan karakterini canlandıran Pelin Akil daha sonra karşımıza 2014 yılında TRT 1'de yayınlanan Kızıl Elma dizisiyle çıktı. 2015'te Show TV'de yayımlanan Ne Münasebet dizisinde Nil karakterine can vermiştir. Bunların yanı sıra Atv'de yayınlanan Aile İ?i ve yine Star TV'de yayımlanan Çember gibi projelerde yer almıştır. Pelin Akil sadece dizilerde oynamadı, hem beyaz perdede hem tiyatro oyunlarıyla karşımıza çıkmaya devam etti.

Anne tarafından Makedonya göçmeni, baba tarafından ise Boşnak asıllıdır Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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