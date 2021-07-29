Pelin Abay kimdir? Pelin Abay kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Pelin Abay kimdir? Pelin Abay kaç yaşında, aslen nerelidir?

Pelin Abay kimdir? Pelin Abay kaç yaşında, aslen nerelidir?
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Dünya Hali dizisindeki Kıvılcım rolüyle beğeni toplayan Pelin Abay'ın biyografisi, son dönemde vatandaşlar tarafından oldukça merak edilmekte. Atiye, Zümrüdüanka ve Vatanım Sensin gibi ünlü yapımlarda rol alan güzel oyuncu Pelin Abay kimdir? Pelin Abay kaç yaşında, aslen nerelidir?

Zümrüdüanka dizisiyle yıldızı parlayan Pelin Abay, 2021 yılında TRT 1'de yayınlanan Dünya Hali dizisindeki Kıvılcım rolüyle izleyiciyle buluşuyor. Son dönemde internette en çok merak edilen isimler arasında yer alan güzel oyuncu Pelin Abay ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

PELİN ABAY KİMDİR?

7 Haziran 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen dizi, reklam ve tiyatro oyuncusu Pelin Abay, İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

2013 yılında tiyatro çalışmalarına başlayan Abay, 2018 yılında televizyon oyunculuğuna adım atmıştır.

İlk olarak ''Vatanım Sensin'' dizisinde rol alan Abay, daha sonra ''Gülizar'' filminde Fatoş karakterini canlandırmıştır. 2019 yılında yayınlanmaya başlanan ''Zümrüdüanka'' ile yıldızı parlayan başarılı oyuncu, Netflix dizisi Atiye'de de rol almıştır.

Abay, şimdilerde 2021 yılında TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan absürt komedi türündeki Dünya Hali dizisinde Kıvılcım karakterine hayat vermektedir.

Sosyal medya platformu Instagram'da @pelinabayy kullanıcı adıyla yer alan güzel oyuncu Pelin Abay'ın, 47,8 bin takipçisi bulunmakta.

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