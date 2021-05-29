Pelé: Bir Efsanenin Doğuşu filmi oyuncuları kim? Pelé: Bir Efsanenin Doğuşu konusu, oyuncuları ve özeti!

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PELÉ: BİR EFSANENİN DOĞUŞU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Pelé: Bir Efsanenin Doğuşu (İngilizce:Pelé: Birth of a Legend) Brezilyalı futbolcu Pelé'nin hayatı ve 1958 FIFA Dünya Kupasını kazanmak için Brezilya millî futbol takımı ile yaptığı yolculuğa dair bir Amerikan biyografik filmidir. Film Jeff Zimbalist ve Michael Zimbalist tarafından yönetildi ve senaryosu yazıldı.

Filmde Kevin de Paula, Vincent D'Onofrio, Rodrigo Santoro, Diego Boneta, Colm Meaney ve Pelé küçük rollerde yer aldılar. Film, Pelé karakteri ile babası arasındaki ilişkiye odaklanıyor.

Fotoğraf çekimleri Eylül 2013'te Rio de Janeiro'da başladı ve çekimler 2014 yılının sonuna kadar sürdü. Film, eleştirel anlatımdaki kusurları işaret ederek derinsel eksikliğini eleştiren olumsuz eleştiriye yanıt verdi.

OYUNCULAR

• Kevin de Paula .... Pelé, 13-17 yaş arası

o Leonardo Lima Carvalho .... 10 yaşındaki Pelé

• Seu Jorge .... Dondinho, eski futbolcu ve Pele'nin babası

• Mariana Nunes .... Celeste, Pele'nin annesi

• Vincent D'Onofrio .... Feola, 1958 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya milli takımının teknik direktörü

• Milton Gonçalves .... Waldemar de Brito, futbolun ilk günlerinde Pele'yi keşfeden eski Brezilyalı futbolcu ve izci

• Diego Boneta .... José Altafini "Mazzola", İtalyan-Brezilyalı futbolcu ve eski kabadayı

• Colm Meaney .... George Raynor, 1958 FIFA Dünya Kupası'nda İsveç milli takımının teknik direktörü

• Felipe Simas .... Garrincha, Brezilyalı futbolcu

• Fernando Caruso .... Zito, Brezilyalı futbolcu

• Rodrigo Santoro .... Brezilyalı spiker

• Pelé .... Otel lobisinde oturan adam