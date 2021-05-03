PEL haftanın en iyileri yayımlandı!
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PEL haftanın en iyileri yayımlandı!

PEL haftanın en iyileri yayımlandı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

PEL'de haftanın en iyileri ve haftanın 11'i yayınlandı.

PEL haftanın en iyileri yapılan karşılaşmalar sonucunda paylaşıldı. Bu hafta sizler için atılan en iyi goller ve haftanın 11'ini derledik.

Haberimize öncelikle haftanın 11'i ile başlayalım. Haftanın 11'inde bu hafta etkileyici bir performans sergileyen Sivasspor Espor'dan 3 oyuncu var. Sivasspor'u 2 oyuncuyla takip eden takım ise Göztepe Gaming.  Haftanın 11'inin dizilişi ise 4-4-2. Şimdi hep birlikte haftanın en iyi 11'ine göz atalım.

Hediyetullah E. (Kaleci) (Adanaspor Espor)

Mert Aslan (Sağ bek) (Göztepe Gaming)

Ayyoub Laouni (Defans) (Sivasspor Espor)

Samet Ayılmaz (Defans) (Team Aurora)

Metin Karagöz (Sol Bek) (Karagümrük Espor)

Emra Ulaş (Orta Saha) (Sivasspor Espor)

Onur Şahiner (Orta Saha) (Göztepe Gaming)

Berat Baykal (Sağ Kanat) (Sivasspor Espor)

Uluhan Alan (Sol Kanat) (Eskişehirspor Espor)

Burak Uzun (Forvet) (Futbolist)

Almir Yavuz (Forvet) (İstanbul Başakşehir)

Haftanın en iyi golleri ise organizasyonun Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı. Biz de sizleri bu hafta atılan en iyi gollerle baş başa bırakıyoruz.

Haftaya yapılacak olan maçlarda görüşmek üzere!

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Kaynak: Playerbros

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