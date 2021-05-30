Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Sedat Peker'e sert tepki: Devletimiz gerekeni yapacak

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, bugün yayınladığı 8. video ile tartışma yaratan Sedat Peker'e çok sert tepki gösterdi. Saral, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Peker, yaptığı ipe sapa gelmez açıklamalarla iradesinin dışında Türkiye düşmanları ve içerideki bilumum şer ittifaklarının emrinde olduğunu ortaya koymuştur. Devletimiz gerekeni yapacak ve hiçbir güç bu ülkenin bu tarz hezeyanlarla sarsılamayacağını öğrenecek" ifadesini kullandı.

YouTube hesabından yayınladığı videolar ve ortaya attığı iddialarla büyük tartışma yaratan Sedat Peker, bu sabah "Fırtınalarla Büyüyen Fidanlar Rüzgarlarla Yıkılmazlar" başlığıyla 8. videosunu paylaştı. 1 saat 12 dakikalık videoda bir çok ismi hedefe koyan Sedat Peker'e Cumhurbaşkanlığı'ndan çok sert bir tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral.

"TÜRKİYE DÜŞMANLARININ EMRİNDE OLDUĞUNU ORTAYA KOYMUŞTUR"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Oktay Saral, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Peker, yaptığı ipe sapa gelmez açıklamalarla iradesinin dışında Türkiye düşmanları ve içerideki bilumum şer ittifaklarının emrinde olduğunu ortaya koymuştur. Devletimiz gerekeni yapacak ve hiçbir güç bu ülkenin bu tarz hezeyanlarla sarsılamayacağını öğrenecek" ifadelerini kullandı.

İşte Saral'ın o paylaşımı;