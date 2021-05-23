Peker, Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan'ı hedef aldı! Anlattıkları sosyal medyada gündem oldu

7. videosunu YouTube hesabı üzerinden yayınlayan Sedat Peker'in arkasındaki yazı tahtası ve üzerindeki "İran, Mersin, Sabiha Gökçen" yazıları dikkat çekti. Peker'in konuşmasında Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım hakkında söyledikleri sosyal medyada gündem oldu.

Sedat Peker, sosyal paylaşım sitesi YouTube hesabından yayınladığı video serisinin yedincisinde Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ı hedef aldı.

ARKASINDAKİ TABLO DİKKAT ÇEKTİ

Dubai'de olduğu bilinen Peker'in çekimleri gerçekleştirdiği odada değil, bir toplantı odasında olduğu görüldü. Peker'in arkasında bulunan yazı tahtasını üzerindeki "İran, Mersin, Sabiha Gökçen" yazıları ve tahtanın önündeki "Her Şey Seninle Başlar", "Hz. Ali" ve Dostoyevski'nin "Ezilmiş ve Aşağılanmışlar" eserleri de dikkatlerden kaçmadı.

"BENİ BUNLARI AÇIKLAMAK ZORUNDA BIRAKMA"

Peker, arkasındaki tabloyu göstererek, "Beni bunları açıklamak zorunda bırakma eğer açıklarsam devlet uluslararası hukuk önünde suçlu duruma düşer bu yüzden uluslararası hukuku okuyorum ki devlete sıkıntı çıkartmayayım" ifadelerine yer verdi.