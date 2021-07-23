Pegasus yazılımıyla hedef aldığı iddia edilen Macron cep telefonunu ve numarasını değiştirdi
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Pegasus yazılımıyla hedef aldığı iddia edilen Macron cep telefonunu ve numarasını değiştirdi

Pegasus yazılımıyla hedef aldığı iddia edilen Macron cep telefonunu ve numarasını değiştirdi
BBC - Haberler | Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pegasus olarak bilinen ve İsrailli NSO Group tarafından yaratılan casus yazılımın kendisini hedef aldığı haberlerinin ardından telefonunu ve numarasını değiştirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pegasus olarak bilinen ve İsrailli NSO Group tarafından yaratılan casus yazılımın kendisini hedef aldığı haberlerinin ardından telefonunu ve numarasını değiştirdi.

Cumhurbaşkanlığı ofisi tarafından yapılan açıklamada, Macron'un güvenlik protokollerinin de yeniden gözden geçirilmesini istediği belirtildi.

Fransız Le Monde gazetesi bu hafta yayımladığı haberde, Fas istihbarat servisinin Macron ve 14 Fransız bakanın kullandığı telefonları dinlenme girişiminde bulunduğunu bildirmişti.

Faslı yetkililer ise Pegasus yazılımını kullandıkları yönündeki bu iddiaları "asılsız ve yanlış" olarak nitelendirerek yalanladı.

Söz konusu yazılım iPhone'ları ve Android cihazlara müdahale ederek, mesajları, fotoğrafları ve e-postalara erişmeye imkan tanıyor. Ayrıca yazılımla birlikte telefon görüşmeleri kaydedilebilirken, mikrofon ve kamera da gizlice aktif konuma getirilebiliyor.

Yazılımın Macron'un telefonuna yüklenip yüklenmediği ise henüz net değil. Ancak Macron'un numarasının ve telefonunun 50 binden fazla kişiyle birlikte aynı hedef listesinde olduğuna inanılıyor.

Listede Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile birlikte Pakistan, Mısır ve Fas başbakanlarının da olduğu bildiriliyor.

Uluslararası Af Örgütü ve 15'ten fazla basın kuruluşunun yaptığı bir araştırma, şirketin geliştirdiği casus yazılım Pegasus'un dünyanın birçok farklı ülkesinde hükümetler tarafından aralarında gazeteci, akademisyen, siyasetçi ve hak savunucusunun da olduğu binlerce kişinin telefonuna yüklenmiş olabileceğini ortaya koymuştu.

Ancak kaç telefonun hack'lendiğine yönelik net bir bilgi yok.

Macaristan, İsrail ve Cezayir'deki yetkililer, Pegasus'un kullanımına ilişkin herhangi bir suç işlenip işlenmediğini belirlemek adına soruşturma başlattı.

Pegasus yazılımı, son yıllarda farklı konularla da gündeme gelmişti.

Özellikle Kaşıkçı cinayetinde, üzerinde çalıştığı bir projenin, temasta olduğu bir başka Suudi muhalifin telefonunun bu yazılımla ele geçirilmesiyle Suudi makamları tarafından öğrenildiği ve öldürülmesinde bunun rol oynamış olabileceği iddia edildi.

NSO Group ise Pegasus yazılımı ile yanlış bir şey yapılmadığını savundu. Yazılımın suçlulara ve teröristlere karşı kullanılmak üzere tasarlandığını ve yalnızca iyi insan hakları siciline sahip ülkelerdeki askeri, kolluk kuvvetleri ve istihbarat teşkilatlarına sunulduğunu bildirdi.

Suçlamaları reddeden NSO Group kimlerin hedef alındığını rutin olarak araştırmadıklarını, ancak birlikte çalıştığı müşterileri incelemek için sistemleri olduğunu söyledi.

Pegasus yazılımıyla hedef aldığı iddia edilen Macron cep telefonunu ve numarasını değiştirdi
BBC
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