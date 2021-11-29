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Pegasus, Fas uçuşlarını 14 gün süreyle durdurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Pegasus, Fas uçuşlarını 14 gün süreyle durdurdu

Pegasus Hava Yolları, resmi otoritelerin aldığı karar doğrultusunda 30 Kasım'dan itibaren Fas uçuşlarının 14 gün süreyle karşılıklı olarak durdurulduğunu açıkladı.

Pegasus Hava Yolları, resmi otoritelerin aldığı karar doğrultusunda 30 Kasım'dan itibaren Fas uçuşlarının 14 gün süreyle karşılıklı olarak durdurulduğunu açıkladı.

Covid-19 virüsünün yeni varyantı Omicron nedeniyle Fas, kapanmaya giderek 30 Kasım'dan itibaren iki hafta boyunca uçuşların durdurulacağını açıklamıştı. Bu kapsamda Fas'a tarifeli uçuş gerçekleştiren Pegasus Hava Yolları da, bu ülkeye gerçekleştirilen seferlerin 14 gün süreyle durdurulduğunu açıkladı. Havayolu şirketinin konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Resmi otoritelerin aldığı karar doğrultusunda; 30 Kasım 2021 tarihi itibarıyla Fas ile uçuşlarımız karşılıklı olarak 14 günlüğüne durdurulmuştur. Bir sonraki uçuşumuz 13 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecektir" ifadelerine yer verildi.

(Ferhat Yasak/İHA)

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