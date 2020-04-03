Pazaryerinde korona virüse karşı dezenfekte tüneli İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde her hafta kurulan pazaryeri girişine ilçe belediyesince dezenfekte tüneli oluşturuldu.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde her hafta kurulan pazaryeri girişine ilçe belediyesince dezenfekte tüneli oluşturuldu. Pazara giren herkesin ateşi kontrol edilip dezenfekte olarak pazara giriyor.

İzmir Kemalpaşa'da pazaryeri girişinde dezenfekte tüneli oluşturuldu. Sensörlü olarak çalışan dezenfekte tünelinin içindeki dezenfektenin insan sağlığına zararlı olmadığını belirten Kemalpaşa Belediye Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, "Kemalpaşa'da çok yoğun bir şekilde kullanılan pazarımızda önlemlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Denetim için giriş ve çıkışları kontrol altına aldık. Bizim için hemşehrilerimizin sağlığı çok önemli. Bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Hemşehrilerimden de kendi sağlıkları için tüm bu önlemlere uymalarını rica ediyorum. Lütfen evlerinizde kalın ve aldığımız tedbirlere uyun ve uygulayın. Bu hepimizin mücadelesi. Bu felaketi her birlikte aşabiliriz" diye konuştu. Pazaryerine giren her vatandaş ise tüneli kullanarak içeri girerken, yapılan çalışmadan mutlu olduklarını dile getirdi. Dezenfekte tüneli, pazaryerinin kapalı olduğu günlerde ise ilçe merkezinde vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda kurulacak. - İZMİR

Kaynak: İHA