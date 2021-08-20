Pazaryeri İlçe Belediyesi, orman yangınlarına müdahale eden itfaiyecilere teşekkür belgesi verdi
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Pazaryeri İlçe Belediyesi, orman yangınlarına müdahale eden itfaiyecilere teşekkür belgesi verdi

Pazaryeri İlçe Belediyesi, orman yangınlarına müdahale eden itfaiyecilere teşekkür belgesi verdi
Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun - Haberler | Güncel

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangınlarına müdahale için görev alan personele teşekkür belgesi verdi.

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangınlarına müdahale için görev alan personele teşekkür belgesi verdi.

Köyceğiz'de yangınla mücadele eden Nizamettin Şahinoğlu, Yusuf Şakar, Hüseyin İlhan ve Furkan Erol'u makamında ağırlayan Tekin, gösterdikleri fedakarlıktan dolayı itfaiyecileri kutladı.

Daha sonra Tekin, itfaiyecilere teşekkür belgelerini takdim etti.

Pazaryeri İlçe Belediyesi, orman yangınlarına müdahale eden itfaiyecilere teşekkür belgesi verdi
Pazaryeri İlçe Belediyesi, orman yangınlarına müdahale eden itfaiyecilere teşekkür belgesi verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun

Son dakika haberleri | KÖYCEĞİZ'DE ORMAN YANGINI
Son dakika haberleri | KÖYCEĞİZ'DE ORMAN YANGINI
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