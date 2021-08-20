Pazaryeri İlçe Belediyesi, orman yangınlarına müdahale eden itfaiyecilere teşekkür belgesi verdi

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangınlarına müdahale için görev alan personele teşekkür belgesi verdi.

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangınlarına müdahale için görev alan personele teşekkür belgesi verdi.

Köyceğiz'de yangınla mücadele eden Nizamettin Şahinoğlu, Yusuf Şakar, Hüseyin İlhan ve Furkan Erol'u makamında ağırlayan Tekin, gösterdikleri fedakarlıktan dolayı itfaiyecileri kutladı.

Daha sonra Tekin, itfaiyecilere teşekkür belgelerini takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun