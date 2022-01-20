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Pazaryeri Belediyesine arazi aracı hibe edildi

Pazaryeri Belediyesine arazi aracı hibe edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Pazaryeri Belediyesine 1999 model arazi aracı hibe edildi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Pazaryeri Belediyesine 1999 model arazi aracı hibe edildi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Orman Genel Müdürlüğü tarafından belediyeye bir adet arazi aracı hibe edildiğini söyledi. Tekin. "Orman Genel Müdürlüğünden gelen hibe arazi aracımız belediyemize hayırlı olsun. Desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Orman Genel Müdürümüz Bekir Karacabey'e desteklerinden dolayı ilçem adına teşekkür ediyorum. Orman Bölge Müdürlüğümüz ile hazırladığımız projelerimizin müjdesini de yakın zamanda vereceğiz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Pazaryeri Belediyesine arazi aracı hibe edildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Orman Genel Müdürlüğü, Zekiye Tekin, Yerel, Haber

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