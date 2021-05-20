Pazaryeri Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı
Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında yapıldı.
Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi mayıs ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında yapıldı.
Belediyenin toplantı salonunda bir araya gelen meclis üyeleri, 7 gündem maddesini görüşerek karara bağladı.
Toplantıda, 2020 Yılı kesin hesabının görüşülmesi, OEDAŞ tadilat planının görüşülmesi, LED tabela İlan reklam ücretinin görüşülmesi, belediyeye ait dükkanlardan 3 aylık kira alınmamasının görüşülmesi, belediyeye hibe edilecek araçların kabulünün görüşülmesi konuları görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
Başkan Tekin, alınan kararların hayırlı olmasını dileyerek katıldıkları için meclis üyelerine teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun