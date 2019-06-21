Pazartesi başlıyor: Almanya ile imzalar atıldı

MİLLİ Eğitim Bakanlığında düzenlenen imza törenine Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirime Genel Müdürü Adnan Boyacı, Goethe Enstitüsü Öğretim Görevlisi Dr. Eva Marquardt ve Alman Büyükelçiliğinden çok sayıda görevli katıldı. Almanya ile Türkiye'nin dostluğunu önemsediklerini ifade eden Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirime Genel Müdürü Boyacı, "Öğretmen ve öğrencilerimizi temel müttefiklerimiz olarak gördük. Üzerinde durduğumuz en önemli konu yabancı dil öğretmenleriydi. Öğretmenlerimiz için özel bir paket hazırlamaya gayret gösterdik. Fransızca öğretmenlerimizi mesleki gelişim için eylül ayında Fransa'ya gönderiyoruz. Arapça öğretmenlerimizi Katar'a gönderiyoruz. Bugün de Alman Kültür Enstitüsü ile başka bir projeye imza atıyoruz. Bu program dahilinde öğretmenlerimiz 4 dil ve öğretmen formasyonu pedagojik alanında programı tamamlayacak, Almanya'da bir mesleki programa katılacak. Tekrardan Türkiye'ye dönecek" dedi.

EN ÖNEM VERDİĞİMİZ ALAN DİL

Enstitü olarak dil eğitimini önemsediklerini belirten Dr. Marquardt ise, "Bizim en çok çalıştığımız alan dil. Bu kapsamda dil eğitimi ve iş birliği alanı öğretmenlerle yapılan çalışmalar çok önemli bir yer almaktadır. Goethe Enstitüsü olarak dil eğitimine önem vermekteyiz. Vaktimizin çoğunu bu alanda değerlendirmeye çalışıyoruz. Pazartesi hemen uygulamaya başlıyoruz. Biz bu konuda heyecanlıyız" dedi. Tören iki tarafında karşılıklı imzası ile sona erdi.