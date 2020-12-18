Pazarlar'dan Vali Ali Çelik'e teşekkür ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Pazarlar'dan Vali Ali Çelik'e teşekkür ziyareti

18.12.2020 11:53 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:58
Pazarlar'dan Vali Ali Çelik'e teşekkür ziyareti

Kütahya Valisi Ali Çelik, Pazarlar heyetini kabul etti.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Pazarlar heyetini kabul etti. Vali Çelik'in makamında gerçekleşen ziyarette; Pazarlar Kaymakamı Mehmet Soylu, Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, AK Parti Pazarlar İlçe Başkanı Fahri Karataş, İl Genel Meclisi üyeleri Hüseyin Akşen ile Yusuf Ertaş, Sofular Köyü Muhtarı Mehmet Ali Özdemir yer aldı.

Pazarlar'da devam eden çalışmalar hakkında istişarelerde bulunulan ziyarette heyet Vali Ali Çelik'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Çelik, "Hepimizin ortak gayesi hizmet. İlçemize, vatandaşımıza katkımız olsun diye çaba içerisindeyiz. Sorunun değil çözümün parçası olmak adına çalışıyoruz. Katkımız olduysa ne mutlu bize" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Mustafa Varank Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Nilgün Belgün Ayşegül Yıldız Birkan Sokullu İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Okan Buruk Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Tüm Haberler Kredi Karar Çocuk Bakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pazarlar'dan Vali Ali Çelik'e teşekkür ziyareti | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 11:58:39. #1.14#
title