Pazardan dönerken, midibüsün altında kaldı
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Pazardan dönerken, midibüsün altında kaldı

26.10.2020 16:01 | Son Güncelleme: 26.10.2020 16:05
Pazardan dönerken, midibüsün altında kaldı

EDİRNE'de, pazar alışverişinden dönen Hacer B. (65), şehir içi ulaşımın sağlandığı Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) midibüsünün çarpması sonucu yaralandı.

EDİRNE'de, pazar alışverişinden dönen Hacer B. (65), şehir içi ulaşımın sağlandığı Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) midibüsünün çarpması sonucu yaralandı. 

Kaza, Talatpaşa Mahallesi Saraçlar Caddesi'nde meydana geldi. 25 Kasım Stadı arkasındaki durakta Hamit D., yönetimindeki midibüsten yolcuları indirdi. Bu sırada aynı bölgede bulunan pazar yerinden çıkan Hacer B., midibüsün önünden geçmek istedi. Hamit D., midibüsü çalıştırınca Hacer B.'ye çarptı. Aracın altında kalan Hacer B.'nin çığlıkları üzerine Hamit D. midibüsü durdurdu. Çevredekiler yardıma koşarken, ihbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hacer B., kriko kullanılarak midibüsün altından çıkarıldı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Hacer B., sağlık görevlilerince ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Midibüs sürücüsü Hamit D. ise gözaltına alındı.


Pazardan dönerken, midibüsün altında kaldı
Pazardan dönerken, midibüsün altında kaldı
Pazardan dönerken, midibüsün altında kaldı
Pazardan dönerken, midibüsün altında kaldı
Pazardan dönerken, midibüsün altında kaldı
Pazardan dönerken, midibüsün altında kaldı
Pazardan dönerken, midibüsün altında kaldı
Pazardan dönerken, midibüsün altında kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Resul ORUÇOĞLU

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