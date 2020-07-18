Pazarda en ucuz meyve 5 liradan başlıyor
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Pazarda en ucuz meyve 5 liradan başlıyor

Korona virüs sürecinde zor dönemden geçen pazarcılar, normalleşmeyle birlikte pazarda hareketliliğin başladığını ancak en ucuz meyve fiyatının 5 TL'den başladığını söyledi.

Pazarda en ucuz meyve 5 liradan başlıyor
18.07.2020 16:22 | Son Güncelleme: 18.07.2020 17:41

Korona virüs sürecinde zor dönemden geçen pazarcılar, normalleşmeyle birlikte pazarda hareketliliğin başladığını ancak en ucuz meyve fiyatının 5 TL'den başladığını söyledi.

Korona virüs vakalarının yoğun olduğu dönemlerde birçok sektör gibi pazarcılarda zor günler yaşadı. Sokağa çıkma kısıtlamaları ve kalabalık alanlarda alınan tedbirler dolayısıyla pazarcıların kazançları azalmıştı. Normalleşme süreciyle birlikte pazarlarda da hareketlilik başladı. Alışveriş yapan vatandaş sayısı artarken, tezgahtaki en ucuz meyvenin fiyatı 5 TL oldu.

"En ucuz meyve 5 liradan başlıyor"

Eski günlere göre pazardaki hareketliliğin oldukça azaldığını söyleyen pazarcı Emin Özkaya, "Ekonomik kriz dolayısıyla fiyatlar çok yüksek düzeyde şu anda. Vatandaşın hem alma hem de alamama gücü var. En ucuz meyve 5 liradan başlıyor, 15 liraya kadar yükseliyor. O yüzden fiyatlar gayet uçuk diyebilirim. Mevsim meyveleri olan incir, üzüm ve şeftali düşebilir. Kiraz, çilek ve kayısı gibi meyveler bunların sonu geldiği için yükselebilir. Pazarın durumu iyi değil. Cumartesi olmasına rağmen normal gün gibi görülüyor. Biraz da havaların sıcak olmasına bağlıyoruz bu durumu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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