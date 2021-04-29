Pazarcılık yapan kişinin üzerinden 840 adet 'uyuşturucu hap' çıktı
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Pazarcılık yapan kişinin üzerinden 840 adet 'uyuşturucu hap' çıktı

Pazarcılık yapan kişinin üzerinden 840 adet 'uyuşturucu hap' çıktı
Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ - Haberler | Güncel

ANKARA'da, pazarcılık yapan Irak uyruklu A.M.A.'nın üzerinde yapılan aramada 840 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA'da, pazarcılık yapan Irak uyruklu A.M.A.'nın üzerinde yapılan aramada 840 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı. 

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Mehmet Ali Özbek Polis Merkezi Amirliği, Etlik Mahallesi semt pazarında tezgahtar olarak çalışan Irak uyruklu A.M.A.'nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, pazarda yakaladıkları A.M.A.'nın üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada, A.M.A.'nın montunda 840 adet captagon olarak tabir edilen uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan A.M.A.'nın emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

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