Pazarcılar Odası Başkanı Özmen'den Rektör Aktekin'e ziyaret Nevşehir Sebzeciler, Meyveciler ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Selim Özmen, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'i ziyaret etti.

Nevşehir Sebzeciler, Meyveciler ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Selim Özmen, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'i ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin'i makamında ziyaret eden Oda Başkanı Selim Özmen, kendilerine yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi verdi. Başkan Özmen'e ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür eden Rektör Aktekin, kendileriyle bir süre görüştü. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA