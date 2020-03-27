Pazarcı esnafına eldiven ve broşür dağıtıldı Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Sarıcakaya Belediyesi Başkanı Hüseyin Çam personeliyle birlikte Cuma günü kurulan pazar yerindeki esnafa eldiven ve broşür dağıttı.

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Sarıcakaya Belediyesi Başkanı Hüseyin Çam personeliyle birlikte Cuma günü kurulan pazar yerindeki esnafa eldiven ve broşür dağıttı. Pazarcılar, virüs tehdidine karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Dünyayı saran koronavirüs tehdidine karşı Sarıcakaya Belediyesi, çalışmalarını pazar yerlerinde sürdürdü. Belediye Başkanı Hüseyin Çam, Zabıta Komiseri ve 2 personelle birlikte pazarda tezgah açan esnafa eldiven ve broşürler dağıtarak, koronavirüse karşı uyardı. Ticaret Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda esnafın dikkat etmesi gereken konuları duyuran ekipler, ürünlerin seçilmeden alınmasını ve tezgahlar arasında mümkün olduğunca geniş mesafe bırakılmasını istedi. Hijyen kuralları kapsamında herkesin duyarlı olması gerektiği vurgulanan çalışmadan memnun olan esnaf ve vatandaşlar, tedbirlerin yerinde olduğunu belirterek, belediye başkanı ve personeline teşekkür etti. Ekipler pazar yerlerinde gün boyu denetimlerini sürdürecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA