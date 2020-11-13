Pazarcı, eşi ve kızını öldürüp, kendisini ihbar etti (3)
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Pazarcı, eşi ve kızını öldürüp, kendisini ihbar etti (3)

13.11.2020 23:25 | Son Güncelleme: 13.11.2020 23:29
Pazarcı, eşi ve kızını öldürüp, kendisini ihbar etti (3)

TUTUKLANDI İzmir'in Kınık ilçesinde, eşi Nergüzel ile kızı Melike Kocabıyık'ı bıçaklayarak öldüren Mustafa Kocabıyık sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI 

İzmir'in Kınık ilçesinde, eşi Nergüzel ile kızı Melike Kocabıyık'ı bıçaklayarak öldüren Mustafa Kocabıyık sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cevdet ŞEN

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